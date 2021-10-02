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  4. İzmir'de duvarlarında çatlama meydana gelen 5 katlı bina boşaltıldı

İzmir'de duvarlarında çatlama meydana gelen 5 katlı bina boşaltıldı

02.10.2021 03:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesinde, 5 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir dairede tavan ve zeminde çatlama meydana geldi. Apartmanda yaşayan çoğu üniversite öğrencisi 20 kişi tahliye edildi.

Kazım Dirik Mahallesi 167 sokakta bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairenin zemininde ve tavanında çatlama meydana geldi. Dairede yaşayan üniversite öğrencisi büyük bir panikle kendini dışarı attı. 14 daireli binada bulunan diğer kişilere haber verilmesi üzerine çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 kişi apartmanı terk etti.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 110 AKS, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce sokağın giriş ve çıkışı şeritle kapatılırken, olası çökmeye karşı binaya kimse alınmadı. Binadan tahliye edilenlerin geceyi yakınları ve arkadaşlarında geçirecekleri öğrenildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bornova Belediyesi ekiplerinin binada ve dairede inceleme yapacağı belirtildi.

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"ZEMİNDEKİ DÖŞEMELERİN PATLADIĞINI, YUKARIYA ÇIKTIĞINI FARKETMİŞLER"

Apartmanda yaşayan Habip Yılmaz, "Birinci katta oturuyorduk. Komşularımız dışarı çıkmıştı. Ses duyduk, bize haber verdiler. 4'üncü katta oturuyorlar, onların dairesinde bir anda ses duymuşlar. Sesle birlikte odaya geçtiklerinde, zemindeki döşemelerin patladığını, yukarıya çıktığını fark etmişler. Panikle aşağıya inmişler, bize de haber verdiler. Biz çok fazla ses duymadık ama komşularımız, ses duymuş. Tedbir amaçlı herkes şu anda dışarıda. Geceyi yakınlardaki arkadaşlarda geçireceğiz. İtfaiye ve AFAD'dan geldiler. Belediyeden de gelecekler, inceleme yapılacak" dedi. (DHA)

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İzmir
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