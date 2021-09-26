HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Aydın! Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

Yer: Aydın! Öfkeli koca binayı ateşe verdi, mahalleli sokağa döküldü

26.09.2021 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın Efeler ilçesinde gece yarısı bir şahıs ailesinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede tüm binayı saran alevlere uykuda yakalanan ev bina sakinleri Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin yardımları ile canlarını kurtarırken, öfkeli baba polis tarafından gözaltına alındı.

Olay gece yarısı Efeler İlçesi Mimar Sinan Mahallesi 2387 sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı bir olaya kızan 45 yaşındaki A.A. isimli kişi, eşi ve çocukları ile birlikte 5 kişinin yaşadığı evi ateşe verdi. Kısa sürede alevlerin tüm evi sardığı evde uyumakta olan aile fertleri canlarını zor kurtardı.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Bu arda sokak üzerindeki Aydemir Apartmanı’nın en üst katındaki dubleks daireden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da gece yarısı uykuda olan binadaki diğer evlerde oturan vatandaşları uyandırıp apartmanı tahliye etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır’ın da bizzat söndürme çalışmasına katıldığı yangında, itfaiye ekipleri bir yandan merdivenli araçlarla binadaki yangını söndürmeye çalışırken, diğer yandan da diğer dairelere sirayet eden alevlere dışarıdan su püskürtme yöntemi ile müdahale edildi.
Tüm mahallenin sokağa döküldüğü yangında polis acil sağlık ekipleri tedbir alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede başarılı bir şekilde yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramadan söndürmeyi başardı.
Korku dolu anların yaşandığı olayda, evi ateşe veren A.A. isimli babadan komşuları ve yangından mağdur olan yakınları şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan öfkeli şahısın olaydan önce uyuşturucu madde alıp almadığını belirlenmesi için hastaneye götürülerek kan değerlerinin kontrol edileceği öğrenildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

İlçe kara teslim oldu! Yol kapandı, onlarca TIR mahsur kaldı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı

Bella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksek

Bella Thorne peş peşe bombaladı: Libidom çok yüksek

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Muslera, rakip oyunculara saldırdı!

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Bekçi tarafından kurşun yağmuruna tutulan kadın hayatını kaybetti

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

Tayvan'da balkonda ilişkiye giren kadın dengesini kaybederek arabanın üstüne düştü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

İzmirli balıkçıların ağına takıldı: Meslek hayatımda ilk

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Yeni açıklama! Sıcak hava geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.