İzmir'de esrarengiz ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde meydana geldi.

Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Cesedin Urla'da sokakta yaşayan 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı.

Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük’ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YARA İZLERİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

Küçük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA/İHA)





