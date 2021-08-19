HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'de esrarengiz ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

İzmir'de esrarengiz ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

19.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Urla ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Konuyla ilgili cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

İzmir'de esrarengiz ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde meydana geldi.

Dehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulunduDehşet düşüren olay! Pendik sahil yolunda otomobil içerisinde ceset bulundu

Vatandaşlar, bölgeden ağır bir koku geldiğini fark etmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan kontrollerde şahsın öldüğü anlaşıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Cesedin Urla'da sokakta yaşayan 58 yaşındaki Osman Küçük’e ait olduğu tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı incelemeler yaptı.

Öte yandan, olayda cinayet şüphesi olduğu ve Osman Küçük’ün ilk belirlemelere göre 1-2 gün önce öldüğü ifade edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YARA İZLERİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen kişinin kafasında kesici aletle meydana geldiği değerlendirilen yara izleri tespit etti.

Küçük'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (AA/İHA)

Şişli'de mezarlıkta panik! İnsan cesedi zannedildi köpek ölüsü çıktıŞişli'de mezarlıkta panik! İnsan cesedi zannedildi köpek ölüsü çıktı

718de679-8427-4e7b-81e1-375cd694cc62

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıCanlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
PARTNERKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktıKibariye bildiği halde susmuş! İhanet fotoğrafının altından bambaşka bir gerçek çıktı
Dehşete düşüren olay! Buzdolabı bomba gibi patladıDehşete düşüren olay! Buzdolabı bomba gibi patladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

Afganistan'dan havalanan uçaktan düşmüştü! Kimliği belli oldu

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

'28 Şubat' davasında 14 kişi hakkında yakalama kararı

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Maaşlar ve ikramiyelerde yüzde 20 artış

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Çalışanları çileden çıktı! Amerika'da dava şoku

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

AB'den Türkiye'nin aşı sertifikasını tanıma kararı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Günlerce konuşulmuştu! Yeniden yapıldı, sosyal medya ayaklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Jigolo olmak isteyen 50 yaşındaki adam hayatının şokunu yaşadı

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Flaş açıklama: Uçağın tekerleğinde insan kalıntıları bulundu

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Afganistan'dan Türkiye'ye hayati telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.