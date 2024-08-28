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    4. İzmir'de kan donduran vahşet görüntüleri! Anbean kamerada: Ezdiği köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürükledi, sopayla vurdu

    İzmir'de kan donduran vahşet görüntüleri! Anbean kamerada: Ezdiği köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürükledi, sopayla vurdu

    28.08.2024 13:38
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    28.08.2024 13:38
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    İzmir'in Bergama ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan vahşet görüntüleri kan dondurdu. Akılalmaz görüntülerde bir adamın araçla ezdiği köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürüklediği görüldü. Aracından inen adam bu sefer de vahşetine köpeğe elindeki sopayla vurarak devam etti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla cani adam yakalanırken hayvanseverlerin duruma tepkisi de gecikmedi.

    İzmir Bergama Bozköy Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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    Ortaya çıkan görüntülerde ismi açıklanmayan bir şahsın aracıyla ezdiği köpeği iple arabasının arkasına bağlayarak sürüklediği ve ardından aracı durdurarak elindeki sopayla defalarca hayvana vurduğu anlar yer aldı.

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    Bergamagundem.com'un haberine göre hayvan aracın arkasında metrelerce sürüklendi. Yakalanan şahıs Bergama Adliyesi'ne götürüldü.

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    Bergama Adliyesi'ne gelen hayvanseverler "Sokak hayvanları yalnız değil" ve "Katil" sloganlarıyla şahsın ceza almasını ve tutuklanmasını istedi.

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