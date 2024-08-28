İzmir'de kan donduran vahşet görüntüleri! Anbean kamerada: Ezdiği köpeği arabasının arkasına bağlayarak sürükledi, sopayla vurdu

İzmir Bergama Bozköy Mahallesi'nde gerçekleşen korkunç olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Ortaya çıkan görüntülerde ismi açıklanmayan bir şahsın aracıyla ezdiği köpeği iple arabasının arkasına bağlayarak sürüklediği ve ardından aracı durdurarak elindeki sopayla defalarca hayvana vurduğu anlar yer aldı.
Bergamagundem.com'un haberine göre hayvan aracın arkasında metrelerce sürüklendi. Yakalanan şahıs Bergama Adliyesi'ne götürüldü.
Bergama Adliyesi'ne gelen hayvanseverler "Sokak hayvanları yalnız değil" ve "Katil" sloganlarıyla şahsın ceza almasını ve tutuklanmasını istedi.