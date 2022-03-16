İzmir'de müşterileri dolandırıp sırra kadem basan kuyumcudan mağdurlara mesaj: Kafamı toplamam lazım

İzmir'in Bornova ilçesi Çamdibi semti Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kuyumcu dükkanı işleten V.Ş., iddiaya göre, tanıdık müşterilerinden yüksek kar vaadiyle altın toplayıp, ortadan kayboldu. V.Ş.'ye 2 gün boyunca ulaşamayan 10 kişi, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.

''KAFAMI TOPLAMAM LAZIM''

V.Ş.'nin bazı mağdurlara da 'Herkesten çok özür dilerim. Yıllarca faiz ödemekten, altının da bu kadar yükselmesinden ve alacaklarımı alamamaktan, sizlerin hayatını mahvettim. Bütün malı da toptancım Birkan topladı. Her şeyimi kaybettim, şu anda kitlendim. Kafamı toplamam lazım. Ne yapabilirim, diye uzaklaşmak zorunda kaldım. Kafamı toplayıp bu olayı çözmek için elimden geleni yapacağım. Yıllarca faiz ödediğim insanlar var hem de acımasızca. Ama kafamı toplayıp işleri yoluna koymaya çalışacağım. Sizi bu hale düşürdüğüm için çok pişmanım' diye mesaj gönderdiği belirtildi.

MAĞDUR SAYISI 35'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili mağdur sayısının 35'e yükseldiği, şikayetçi olanların 4 milyon liraya yakın dolandırıldığı öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, V.Ş.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

''YILLARDIR TANIYP GÜVENDİĞİMİZ İÇİN KABUL ETTİK''

Kuyumcu V.Ş. tarafından mağdur edilen vatandaşlardan Yaşar Acılar, mahallenin esnafı olduğu, arkadaş oldukları için kendisine güvendiklerini ve altınlarını emanet ettiklerini söyledi. Acılar, "40 gram kadar bir altın alışverişimiz olacaktı kendisiyle. Bilezikler eşimin koluna büyük gelince ufaltıp pazartesi teslim edeceğini söyledi. Biz de yıllardır tanıyıp güvendiğimiz için kabul ettik. Daha sonra onun dediği gün ve saatte geldiğimde dükkanı kapalı buldum. Telefon ettiğimde de telefonuna ulaşamadım. O an aklıma böyle bir olayın geldiğini düşündüm ve tahminim de doğru çıktı. Dükkanı kapatıp, kayıplara karışmış. Polis merkezine giderek şikayetçi olduk. Orada bizim gibi mağdur olan aileleri de gördük. Onlardan da değişik meblağlarda para alarak kaçmış" dedi.

''BUNU YAPABİLECEK BİR İNSAN DEĞİLDİ''

Kuyumcu V.Ş.'nin eşi ve çocuklarını da ardında bırakarak kaçtığını söyleyen Yaşar Acılar, "5 senedir alışveriş yapıyoruz kendisiyle. Bazen muhabbet ettiğimizde bir borç batağına girdiğinden söz ediyordu. Ama durumun bu seviyeye geleceğini tahmin edemedik. Bunu yapabilecek karakterde bir insan değildi. İki tane evladı var, eşi var. Onları bırakıp gitmesi sıkıntı. Burada öfkeli insanlar, onlara zarar verebilecek insanlar var. Biz bu olayların dışındayız ama kendisini bir arkadaşlık yaptığımız için uyarmak isterim. Her şeyin bir çözümü var. Belki biraz zamana yayılır ama borçlar ödenir. Bu seçtiği yol bir çıkış yolu değil" diyerek kuyumcuya seslendi.

''30 YILLIK EMEĞİMİ GÖTÜRDÜ''

30 yıllık birikimini V.Ş.'ye kaptırdığını söyleyen Yılmaz Polat, "30 yıllık esnaf arkadaşlarız burada karşı karşıya iş yerlerimiz. 30 yıllık emeğimi götürdü kendisi. Altın olarak verdik kendisine. Nasıl olduğunu anlamadık. Bir anda gitti, kayıplara karıştı. En son Cumartesi günü görüştük sonra da ulaşamadım kendisine. Pazartesi günü de mesaj attı bize, çok üzgün olduğunu söylemiş. Dönsün istiyorum, itibarını kaybetmesin. Canımız çok yandı. 250 bin lira değerinde altınımı kaybettim" diye konuştu.

(DHA-İHA)

