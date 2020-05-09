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İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 00:33 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, Osman Arıkan (43), otel odasında ölü bulundu. Arıkan'ın ölümü şüpheli bulununca cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de otel odasında şüpheli ölüm

Bir süredir İsmet Kaptan Mahallesi 1370 Sokak'ta bulunan otelde kalan Osman Arıkan, en son önceki gün saat 18.00 sıralarında görüldü. Dün akşam saatlerine kadar Arıkan odasından çıkmayınca, otel personeli durumdan şüphelenerek, saat 20.30 sıralarında polise ihbarda bulundu.

Gelen polis ekipleri, yedek anahtarla Arıkan'ın odasına girdi. Ekipler, Arıkan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine durum sağlık ekiplerini bildirildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arıkan'ın öldüğü belirlendi.

Belediye doktoru Osman Arıkan'ın ölümünün şüpheli olduğunu belirtilince, olay yeri inceleme ekipleri otel odasında çalışma yaptı. Arıkan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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