İzmir'de yangında facia şekilde can veren beş kardeşin evinden yeni gelişme! Sessizlik hakim...

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde, meydana gelen olayda, beş çocuk yanarak can vermişti. Anne Melisa Akcan, ailesinin tek geçim kaynağı olan hurdacılıktan parasını almak için 5 çocuğunu evde bırakarak çıktı. Eşi Hakan Akcan hırsızlık suçundan cezaevinde bulunduğundan dolayı evde 5 çocuk yalnız kaldı.

Bu sırada, evde bulunan elektrik sobasından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı.

MÜDEHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2'sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi. Faciada hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

ANNE, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısı ile sinir krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Melisa Akcan, taburcu olduktan sonra ifade için polis merkezine götürüldü. Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini belirtti.

TABUTLARI YAN YANA KONULDU

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii'nde dün ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazede; 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu. Torbalı Açık Cezaevi’nden getirilen baba Hakan Akcan, cenazeye jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında katıldı. Baba Akcan, çocuklarının tek tek öptüğü tabutlarına başını koydu. İkindi sonrası kılınan cenaze namazı sırasında jandarma ekipleri babanın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Olayın ardından gözaltına alınan anne Melisa Akcan da çocuklarının cenazesine katılmak üzere polis nezaretinde camiye götürüldü. Camiye getirildiği sırada fenalaşan anne, polis ekipleri tarafından Selçuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazeler, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Acarlar Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

ANNE AKRABASININ YANINA YERLEŞTİ

Öte yandan tedavisi ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Melisa Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akcan, serbest bırakılmasını ardından bir akrabasının yanına yerleşti.

5 kardeşin öldüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde bugün sessizlik hakim olurken, polis yangının çıktığı evin önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

(DHA)