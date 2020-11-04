İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'ndan yürek yakan paylaşım

Benim canım sevgilim; sen beni bedenen bırakıp, gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Bitki gibi... Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık... Gerçek dünyada buluşup, orada da yapışık yaşamaya, birbirimizin her şeyi olmaya devam edeceğiz. Sen benim ruhum, kalbim, dünyamsın. Sana sevgim ve sadakatim sonsuz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yüzüğümüz hep benimle olacak. Ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda.

"BANA YAŞATTIĞIN ONLARCA GÜZEL GÜN İÇİN TEŞEKKÜRLER KALBİM"

Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için, yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim. Bir ömür Deniz'in ablası ve senin biricik sevgilin olacağım. Seni işteyken bile özleyen, kalan saatleri hesaplayan, evde bile elini bırakmayan, üzerine titreyen koalan...

"SAKALLI BİR MELEK BU"

Özlem Zayıfoğlu, bu karelerini ise, "Sakallı bir melek bu" sözleriyle paylaştı. Takipçileri ise Zayıfoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyordu.