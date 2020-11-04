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  4. İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisinden yürek yakan paylaşım

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisinden yürek yakan paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 22:15 | Son Güncelleme

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren Ali Çağın Kaygusuz'un kız arkadaşı Özlem Zayıfoğlu, Kaygusuz'un saz çalarak, türkü söylediği bir video paylaştı.

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un sevgilisinden yürek yakan paylaşım

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremde, 17 bina yıkılırken, çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Depremde enkaz altında kalarak, yaşamını yitiren ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un kız arkadaşı sosyal medya hesabından Kaygusuz'un saz çalarak, türkü söylediği bir video paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ TOPLADI

Özlem Zayıfoğlu'nun, paylaştığı videonun açıklama kısmına mavi kelebek ikonu koyduğu görüldü. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ali Çağın Kaygusuz, bir dönem Göztepe Kulübü'nde de staj yapmıştı.

OZ

İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'ndan yürek yakan paylaşımİzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu'ndan yürek yakan paylaşım
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