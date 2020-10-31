HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 07:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve AFAD'ın açıklamasına göre şiddeti 6.6 olan depremde ölü ve yaralı sayısı maalesef yükseldi. Son bilgilere göre şiddetli depremde ölü sayısı 24'e yükselirken, yaralı sayısı ise 804 olarak aktarıldı.

İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Ajanslardan aktarılan son dakika haberlerine göre İzmir'deki şiddetli depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

341 ARTÇI YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

20201030_2_45115147_59352806_Web

804 YARALI VAR

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

20201031_2_45116271_59354784_Web

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

GÖREVLİ SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.

Deprem bölgesine 3 bin 66 çadır, 34 mobil baz istasyonu, 26 bin 130 battaniye, 10 bin 560 yatak, 6 bin yastık çarşaf seti, 5 mobil mutfak, 5 ikram aracı, 2 mobil sosyal hizmet aracı ve 164 bin 938 malzeme (ikram ve içecek) ulaştırıldı.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 7 askeri kargo uçağı, 1 insansız hava aracı (İHA), 11 Sahil Güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi, 292 emniyet personeli sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Bakan Koca depremin bilançosunu açıkladıBakan Koca depremin bilançosunu açıkladı
Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
En iyi dolar tahmini yapan firmalar!
En iyi dolar tahmini yapan firmalar!
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Yıkılan binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor
Yıkılan binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Diğer Haberler
İzmir depremi için "felaketi kendileri istedi" şeklinde konuşan kişi yakalandı
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir depremi ile ilgili son durumu açıkladı
Bakan Koca depremin bilançosunu açıkladı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı
İzmir depremi sonrası vatandaşlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı
Bakan Koca: İzmir halkının yanındayız
Bakan Koca'dan 'İzmir' paylaşımı
Bakan Dönmez'den deprem bölgesi için flaş elektrik ve doğalgaz açıklaması
Elektrik ve doğalgaz kesintisi için flaş açıklama
Bakan Pakdemirli'nin enkaz altında telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.