İzmir'deki depremde son dakika gelişmesi: Ölü ve yaralı sayısı yükseldi

Ajanslardan aktarılan son dakika haberlerine göre İzmir'deki şiddetli depremden acı haberler gelmeye devam ediyor. Dün saat 14.51'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde ölü ve yaralı sayısı yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 24'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 24'e yükseldiğini açıkladı.

341 ARTÇI YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

804 YARALI VAR

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

9 BİNADA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

GÖREVLİ SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 03.00 itibarıyla İzmir'de arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için toplam 6 bin 49 personel ile 836 araç ve 20 arama köpeği görev yapmaya başladı.