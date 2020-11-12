HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki mobilya atölyesinde korkutan yangın

İzmir'deki mobilya atölyesinde korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 07:11 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İzmir'deki mobilya atölyesinde korkutan yangın

Yangın, saat 00.30 sıralarında saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçramadan kısa sürede söndürülürken, atölyenin giriş katındaki imalat bölümüyle ikinci kattaki ofis bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtıOrtalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Böyle oturup yardım beklediler
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert Oruç Reis ve Doğu Akdeniz cevabı
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Yalova merkezli 4 ildeki fuhuş operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.