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İzmir depreminde meydana gelen tsunamiden yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

İzmir'de yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremde oluşan tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen ve merkez üssü Seferihisar açıkları olarak açıklanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunaminin meydana geldi. Depremle sarsılan Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi sakinleri, canlarını kurtarmak için panikle kendilerini evlerinden ve iş yerlerinden dışarı attı.

Ancak depremin etkisiyle yaşanan tsunamiyi gören mahalle halkı, bu kez de yüksek yerlere kaçarak canlarını kurtarmaya çalıştı. Tsunami nedeniyle mahalleyi yaklaşık 1,5 metre deniz suyu bastı. Evler ve iş yerleri sular altında kalırken, bazı eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Tsunami sırasında limanda bağlı olan tekneler halatlarından kurtulup, açığa sürüklendi ve bazıları ise battı. Çok sayıda tekne de dalganın etkisiyle karaya oturdu.

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1 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kordon bölgesinde park halinde bulunan araçlar da denize sürüklendi. İş yerlerindeki masa, sandalye gibi bağımsız eşyalar da denize sürüklendi. 86 yaşındaki Fatma Erçetin boğularak hayatını kaybetti.

Yaşanan tsunamiye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, yükselen suların karaya taştığı anlar da yer aldı.

(DHA)

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