HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'e erken uyarı sistemi kuruluyor: Depremi 8-10 saniye önceden haber verecek

İzmir'e erken uyarı sistemi kuruluyor: Depremi 8-10 saniye önceden haber verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, erken uyarı sistemi üzerine doktora yapan elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Süleyman Tunç, İzmir'de faya yakın yerlere erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını belirtti. Erken uyarı sisteminin olası bir depremin dalgalarını İzmir'e varmadan yaklaşık 8-10 saniye önceden haber vereceğini belirten Tunç "Bununla ilgili doğalgazı kesme, hızlı tren, metro ya da diğer ilgili kurumlara direkt olarak bu mesajı göndereceğiz" diye konuştu.

İzmir'e erken uyarı sistemi kuruluyor: Depremi 8-10 saniye önceden haber verecek

Erken uyarı sistemi üzerine doktora yapan, yer ve yapı mühendisliği firmasının temsilcilisi olan elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Süleyman Tunç ve ekibi, İzmir'de fay noktalarına yakın yerlere erken uyarı sistemi kuracak. Olası depremde kuracakları erken uyarı sistemi sayesinde bölgenin doğalgazını kesip, hızlı tren ve metro hatları ile çeşitli kurumlara sistem üzerinden mesaj gönderecek.

'1 HAFTA İÇERİSİNDE BUNUN KURULUMUNU YAPACAĞIZ'

İzmir'de faya yakın noktalara erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını söyleyen Süleyman Tunç, "Erken uyarı sistemi bir deprem olduktan sonra, deprem dalgaları ve yıkıcı dalgalar şehir merkezine varmadan evvel biz sistemler tarafından bu dalgaları özellikle ilk dalgaları dedekte ediyoruz. Bu dalgalardan depremin büyüklüğünü ve yerini hesaplayarak ilgili yerlere iletiyoruz. Doğalgaz şirketleri, tren yollarını ya da hastaneleri uyarı sinyali göndererek erken uyarı yapmış oluyoruz. Bunun için uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bursa bölgesi için bir projemiz var ama aynı zamanda yeni bir projeye daha adım atıyoruz. Yeni bir yöntemle İzmir'de erken uyarı projesini başlatacağız. Tahmin ediyorum 1 hafta içerisinde İzmir içerisinde bunun kurulumunu yapacağız." dedi.

Deprem sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramıştı, Fatma Aladağ o anları anlattıDeprem sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramıştı, Fatma Aladağ o anları anlattı

'8-10 SANİYE ÖNCE BİZ UYARIYI ALMIŞ OLACAĞIZ'

İzmir'de Çeşme ve Selçuk'a erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını ifade eden Tunç, "İzmir'de faya yakın yerlere kurmayı düşünüyoruz. İlk etapta düşündüğümüz noktalardan biri Çeşme, bir tanesi de Selçuk tarafı olacak ama henüz hocalarımız bu konuda çalışmalarını bitirmedi. En aktif, en rahat ulaşabileceğimiz alanları seçmek için çaba harcıyoruz. Bu iki noktada bu sistemi kurduğumuz zaman olası bir depremin dalgaları İzmir'e varmadan yaklaşık 8-10 saniye önce biz uyarıyı almış olacağız. Bununla ilgili doğalgazı kesme, hızlı tren, metro ya da diğer ilgili kurumlara direkt olarak bu mesajı göndereceğiz. Onlar da bu sinyali aldıkları zaman otomasyonlarında kullanabilirler. Yapmak istedikleri ne varsa bu sinyali alarak asıl yıkıcı deprem dalgaları şehre varmadan kapatma işlemini başlatmış olurlar. Bu sistem sayesinde deprem sonrasında oluşabilecek yıkıcı veya yakıcı hasarların önüne geçilebilecek. Yani etkiyi daha azaltabilmek amacıyla yapılmış bir çalışma bu."

AFAD ile Bursa'da kurdukları sistemden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Tunç, "İstanbul'da kurduğumuz bir istasyon var, aynı zamanda Bursa bölgesine başka bir erken uyarı sistemi kurduk AFAD ile beraber, onunla ilgili aldığımız olumlu sonuçlar var. Dolayısıyla 3-4 koldan erken uyarıları test ediyoruz, ülkemiz için en uygun, en doğru ve en hızlı olanı seçmeye çalışıyoruz. Bu tamamen bizim kurduğumuz sensörler ile depremin merkezine olan uzaklığıyla ilişkili bir durum. Maalesef Türkiye'de ve İstanbul'da genelde faylar şehir merkezine çok yakın geçiyor. 50 kilometre gibi bir uzaklığı var. Bu da bizim 4-5 saniye gibi bir süremizin olduğunu gösteriyor. İzmir'deki bu son deprem İzmir merkezine 70-80 kilometre uzaklıkta olduğu için 7-8 saniyelik bir süre kazanmayı planlıyoruz. Ülkemizde faylar şehir merkezine çok yakın olduğu için Japonya gibi bin kilometre uzaklıktaki bir faydan deprem gelmiyor, çok daha yakından geliyor. Bu nedenle sürelerimiz çok daha kısıtlı maalesef" diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdiEl öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
Korku filmi gibi: Her yer dışkı ve kan lekesiyle kaplı! Korku filmi gibi: Her yer dışkı ve kan lekesiyle kaplı!
En Çok Okunan Haberler
İşte ABD seçimlerinde son durum
İşte ABD seçimlerinde son durum
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
AK Parti'li Belediye Başkanı ve ailesine saldırı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Tarihi maç! Dünya devini mağlup ettik!
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Erdoğan açıklamıştı! Koronavirüs kısıtlamaları başladı
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
Biden'dan dikkat çeken açıklamalar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
İzmir'de akıllara durgunluk veren olay: El öpmeye gitti, hırsızlık yaptı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
3 yaşındaki Ayda'yla ilgili Bakan Koca'nın paylaşımı tartışma yaratmıştı! Yeni açıklama geldi
Bakan Koca'dan Ayda'yla ilgili yeni açıklama
Önce yangın ardından deprem mağduru oldu! 'Evimi altın kaplasalar artık girmem'
İki felaketi peş peşe yaşadı! 'Evimi altın kaplasalar girmem'
Soba kurmak isterken evini yaktı
Soba kurmak isterken evini yaktı
Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da belediye otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir depreminin simgelerinden biri olmuştu! Elif’in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci o anları anlattı
Elif’in parmağını tuttuğu kahraman İtfaiyeci o anları anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.