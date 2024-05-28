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  4. Karasu'da denizde kaybolmuştu! 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi metrelerce derinlikte bulundu

Karasu'da denizde kaybolmuştu! 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi metrelerce derinlikte bulundu

28.05.2024 00:19
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün girdiği denizde kaybolan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi için arama çalışması yapıldı. Talihsiz gencin cansız bedeni, denize girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde 4 buçuk metre derinlikte bulundu.

Karasu'da denizde kaybolmuştu! 19 yaşındaki üniversite öğrencisinin cesedi metrelerce derinlikte bulundu

Geçtiğimiz akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Karasu sahiline gelen ve 32 Evler mevkiinde denize girdikten dakikalar sonra gözden kaybolan üniversite öğrencisi Burak Emre Meşe'yi (19) bulmak için 12 kilometrelik kıyıya paralel ve 10 kilometre açıktan olmak üzere 120 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.

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SAHİL GÜVENLİK HAVADAN VE DENİZDEN ARADI

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 2 bot denizden, dalgıçlar su altından, 1 helikopter havadan ve karadan da devriye ekipleri olmak üzere 23 kişilik ekip çalışmalara destek verdi.

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METRELERCE DERİNLİKTE BULUNDU

Polis ekipleri de 1 botla denizde ve 5 kişilik ekiple karada arama çalışmalarında yer alırken, AFAD ekipleri ise 12 kişilik arama kurtarma timi ile karada çalışmalara katıldı.

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Yapılan çalışmalar neticesinde denizde kaybolan gencin cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki dalgakıranın arka bölümünde 4 buçuk metre derinlikte bulundu.
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Sahile getirilen gencin cesedi, kimlik tespiti ve incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya Karasu
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