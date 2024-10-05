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  4. İzmir'in Çeşme ilçesinde denize dökülen kirli su tedirginlik yarattı! Yarım dakika içinde deniz renk değiştirdi

İzmir'in Çeşme ilçesinde denize dökülen kirli su tedirginlik yarattı! Yarım dakika içinde deniz renk değiştirdi

05.10.2024 15:54
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
05.10.2024 15:54
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İzmir’in Çeşme ilçesinde denize dökülen kirli su tedirginlik yarattı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda atık su için kimyasal madde yorumları da yapılsa da denize karışan sıvı maddenin ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde denize dönülen yabancı bir sıvı yer aldı. Sosyal medyadan görüntüler, "Burası Çeşme sahil arkadaşlar.

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Denize ya pis su ya kanalizasyon, çamaşır suyu bir şey akıyor. Daha şimdi akmaya başladı. Yarım dakika içinde masmavi denizin geldiği hal" ifadeleri kullanıldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım zehirli değildir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Hemen müdahale edilmeli" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme
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