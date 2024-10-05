İzmir'in Çeşme ilçesinde denize dökülen kirli su tedirginlik yarattı! Yarım dakika içinde deniz renk değiştirdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde denize dönülen yabancı bir sıvı yer aldı. Sosyal medyadan görüntüler, "Burası Çeşme sahil arkadaşlar.

Denize ya pis su ya kanalizasyon, çamaşır suyu bir şey akıyor. Daha şimdi akmaya başladı. Yarım dakika içinde masmavi denizin geldiği hal" ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım zehirli değildir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Hemen müdahale edilmeli" yorumunu yaptı.