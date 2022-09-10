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İzmirliler Tarkan konseriyle coştu! Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım doldu

10.09.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı'nda sahne aldı. Konsere 'Yolla' şarkısı ile başlayan Tarkan, İzmir'i çok özlediğini belirterek, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Öte yandan Tarkan'ın İzmir Marşı'nı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

İzmirliler Tarkan konseriyle coştu! Gündoğdu Meydanı tıklım tıklım doldu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı’ndaki konseri için sahneye çıktı.

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ALAN SAATLER ÖNCESİNDEN DOLDU

Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu.

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Cumhuriyet Meydanı’ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı’na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi.

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'YOLLA' ŞARKISI İLE SAHNEYE ÇIKTI

İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı.

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'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk’ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

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"TARKAN İÇİN ALMANYA’DAN GELDİM"

Tarkan için Almanya’dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya’dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi. Tarkan’ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle 'Kuzu Kuzu' şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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BİR KİŞİ SAHNEYE ATLADI

Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Marşı söylediği sırada bir kişi sahneye atladı. Bu sırada İzmir Marşı yarım kalırken, güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği kişi, Tarkan'a ulaşamadan sahneden uzaklaştırıldı.

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Tarkan bu sırada izleyiciye müdahale eden görevlilere, "Arkadaşa nazik davranın sevgi gösterisinden olmuştur" diye seslendi. Tarkan, "İzmir Marşı'nı söylemeden İzmir'den gitmem" diyerek marşı bir kez daha seslendirdi. (DHA)

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