İztuzu Plajı: Avrupa'nın en iyi plajları listesinde

Her yıl dünyanın dört bir yanından gezginlerin kaydettiği bilgiler, paylaştığı tüm yorumlar ve puanlar bir araya getiriliyor. Dünyadaki gezgin ve tatilcilerin en çok tercih ettiği Tripadvisor sitesi, kullanıcılarının puanlarıyla hazırladığı 'Travellers Choice 2020 - Best of the Best - Top 25 Beaches - Europe' listesini yayınladı. Avrupa'nın en iyi plajları listesine Türkiye'den bir kumsal girmeyi başardı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Dalyan Mahallesindeki İztuzu Plajı, Avrupa'nın en iyi plajları sıralamasında 19'uncu oldu. Listede, İztuzu Plajı, "Çamlarla kaplı tepeler tarafından çevrelenmiş olan bu uzun, altın rengindeki kumlu sahil, kaplumbağalar için bir yuvalama yeri" olarak tanımlandı. Avrupa'nın en iyi plajları sıralamasında İtalya'daki Spiaggia dei Conigli ise ilk sırada gösterildi.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, korona virüs salgını sonrası normalleşme süreciyle birlikte turizm sezonunu canlandırmak için çalıştıklarını söyledi. İztuzu'nun birçok kez en iyi plajlar arasına girdiğine değinen Yağmur, kumsalın bu tarz ödüllere layık görülmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.