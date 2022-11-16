İzzet Çapa'nın acı günü! Annesini kaybetti

Gazeteci ve iş insanı İzzet Çapa’nın annesi Gürnar Uğurlu, yaşamını yitirdi.

Gürnar Uğurlu’nun cenazesi bugün ikindi namazının ardından Levent Camii’nden kaldırılarak Yeni Kilyos Mezarlığına defnedilecek. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Çapa, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“ANNEM BEN SENİ HEP BU FOTOĞRAFIMIZLA HATIRLAYACAĞIM…

…

Kaybettik annemi...

Gürnar’ım, canımın parçasını...

Hayatımın en nadide kilit taşını...

Başımın tacı anneciğim melek oldu...

Biliyorum o hep bakımlı, hep güçlü, hep dimdik durmak isteyen bir kadındı...

Sanırım artık öyle olamayacağını, öyle kalamayacağını anladı...

Vazgeçti, kendini bıraktı...

Hepimizi bıraktı...

Geceden beri bir tuhaf his var içimde...

Bir şey uyutmadı beni...

Sabah namazını bekletti...

Son davet de o sıralarda geldi...

‘Gelin annenizle vedalaşın zira artık saatler değil, dakikalar var...’

Bugün, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip defnedeceğiz annemi...

Hakkınızı helal edin...

Müsait olursanız dua edin...

Rabbim ona şefkatiyle, merhametiyle, tıpkı onun sevdiklerine davrandığı gibi muamele etsin inşallah...

Bize, sevdiklerine de sabırlar ihsan etsin...

Çünkü zor, çok zor...

Başımız sağ olsun...

Dostlar sağ olsun...”

