İzzet Yıldızhan’ı ifşa eden Aysu Varol kimdir?

9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan’ın sosyal medyadan DJ’lik yapan Aysu Varol ile olan mesajlaşmalarının ifşa olması gündeme bomba gibi düştü. Aysu Varol’u tanışmak için ofisine çağıran ünlü türkücünün mesajları DJ Aysu Varol tarafından paylaşıldı. 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın mesajlarının bir kısmını attığını ve devamını paylaşmayacağı belirten Aysu Varol ünlü türkücüye tepki gösterdi. Peki, sıkça duyulmaya başlayan ve son olarak İzzet Yıldızhan olayı ile gündeme gelen Aysu Varol kimdir?

Aysu Varol kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen magazin olayının ardından Aysu Varol kim konusunda araştırma yapılmaya başladı. 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan ile mesajlaşmalarını ifşa eden Aysu Varol kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Aysu Varol yaş olarak İzzet Yıldızhan’dan oldukça küçük olduğu konuşuluyor. Aysu Varol nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Aysu Varol Bursa doğumlu olduğu ve aslen Bursalı olduğu biliniyor.

Özellikle Aysu Varol DJ performansları ve Instagram’da paylaştığı iddialı fotoğraflar ile gündeme geliyor. Aysu Varol ifşa olaylarının ardından çok daha fazla konuşulmaya başladı. Freelance olarak modellik yapan Aysu Varol, sağlıklı beslenme ve spor ile ilgileniyor. Aysu Varol’un Uludağ Üniversitesi mezunu olduğu da biliniyor. Instagram hesabında 103 bin takipçisi olan Aysu Varol İzzet Yıldızhan ifşa olayından sonra çok daha fazla konuşulmaya başladı. Aysu Varol’un aynı zamanda kendine ait bir butiği de bulunuyor. Daha önce Aysu Varol Buray İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmalarını da yayınlamıştı. Aysu Varol Buray ile olan mesajlaşmalarının ifşasından sonra da oldukça konuşulmuştu.

