MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İzzet Yıldızhan’ı ifşa eden Aysu Varol kimdir?

İzzet Yıldızhan’ı ifşa eden Aysu Varol kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 12:32 | Son Güncelleme

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın kendinden yaşça küçük DJ Aysu Varol ile Instagram mesajlaşması ve Varol’u ofisine davet etmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Cesur pozlarıyla gündem olan Aysu Varol ise İzzet Yıldızhan’ın mesajlarını ifşa etti. Peki, Aysu Varol kimdir?

İzzet Yıldızhan’ı ifşa eden Aysu Varol kimdir?

9 çocuk babası olan İzzet Yıldızhan’ın sosyal medyadan DJ’lik yapan Aysu Varol ile olan mesajlaşmalarının ifşa olması gündeme bomba gibi düştü. Aysu Varol’u tanışmak için ofisine çağıran ünlü türkücünün mesajları DJ Aysu Varol tarafından paylaşıldı. 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan’ın mesajlarının bir kısmını attığını ve devamını paylaşmayacağı belirten Aysu Varol ünlü türkücüye tepki gösterdi. Peki, sıkça duyulmaya başlayan ve son olarak İzzet Yıldızhan olayı ile gündeme gelen Aysu Varol kimdir?

Aysu Varol kimdir?

Gündeme bomba gibi düşen magazin olayının ardından Aysu Varol kim konusunda araştırma yapılmaya başladı. 57 yaşındaki İzzet Yıldızhan ile mesajlaşmalarını ifşa eden Aysu Varol kaç yaşında sorusunun cevabı merak ediliyor. Aysu Varol yaş olarak İzzet Yıldızhan’dan oldukça küçük olduğu konuşuluyor. Aysu Varol nereli sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Aysu Varol Bursa doğumlu olduğu ve aslen Bursalı olduğu biliniyor.

Özellikle Aysu Varol DJ performansları ve Instagram’da paylaştığı iddialı fotoğraflar ile gündeme geliyor. Aysu Varol ifşa olaylarının ardından çok daha fazla konuşulmaya başladı. Freelance olarak modellik yapan Aysu Varol, sağlıklı beslenme ve spor ile ilgileniyor. Aysu Varol’un Uludağ Üniversitesi mezunu olduğu da biliniyor. Instagram hesabında 103 bin takipçisi olan Aysu Varol İzzet Yıldızhan ifşa olayından sonra çok daha fazla konuşulmaya başladı. Aysu Varol’un aynı zamanda kendine ait bir butiği de bulunuyor. Daha önce Aysu Varol Buray İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmalarını da yayınlamıştı. Aysu Varol Buray ile olan mesajlaşmalarının ifşasından sonra da oldukça konuşulmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak oğullarıyla!Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak oğullarıyla!
Hakan: Muhafız 4. sezonuyla heyecanlandırdıHakan: Muhafız 4. sezonuyla heyecanlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

Sosyal medya düzenlemesi yasalaştı

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

SONAR'dan koronavirüs döneminin en başarılı belediye başkanları anketi

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

'Tüm aileme aynı arabadan aldım' dedi ve...

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Büyük skandal ortaya çıktı! Yardım parasıyla Lamborghini almış

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

Merve Boluğur'dan yatak pozu: Bırak dağınık kalsın

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beren Saat'ten aşk paylaşımı!

Beren Saat'ten aşk paylaşımı!

Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak oğullarıyla!

Erkan Kolçak Köstendil ve Bülent Şakrak oğullarıyla!

Gupse Özay ile Barış Arduç evleniyor

Sürpriz nikah! Bu hafta evleniyorlar

Cardi B’den Kösem Sultan yorumu: Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı

'Hürrem olsa şimdiye hepsinin kellesini almıştı'

İzzet Yıldızhan kimdir, kaç yaşında? İşte İzzet Yıldızhan'ın hayatı ve ailesi hakkında bilinmeyenler!

Attığı mesajlar ifşa oldu! Merak edildi

Irmak Ünal tekneden paylaştı

Irmak Ünal tekneden paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.