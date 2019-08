Jailbreak olayı tekrar gündeme geldi

Bugün ise Pwn20wnd isimli hacker, en güncel iOS sürümü olan iOS 12.4 için Jailbreak’i duyurdu. iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde çalışan bu Jailbreak, iPhone Xs, Xs Max ve Xr modellerinde çalışmıyor.

Jailbreak işleminden sonra Cydia’nın stabil bir şekilde çalıştığını belirten Pwn20wnd, Jailbreak aracını Github üzerinden yayınladı. Bu aracı buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

iPhone veya iPad’inizi kırdıktan sonra bazı bankacılık uygulamalarının çalışmayacağını ve cihazlarınızın güvenlik açıkları ile dolacağını belirtelim. Bu tip kırma işlemleri cihazları savunmasız hale getirebiliyor. Bu işlemi güvenlik açığından dolayı Apple’ın önermediğinin bir kez daha altını çizelim.

Bakalım iOS 12.4’ü bu denli hızlı kırabilen hackerlar, Eylül ayında yayınlanacak olan iOS 13 sürümünü kırabilecek mi?

