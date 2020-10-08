HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı

James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2020 09:39 | Son Güncelleme

NASA, James Webb Uzay Teleskobu hakkında önemli bir duyuru yaptı. NASA'nın duyurusuna göre emekliliğe ayrılacak Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacak James Webb Uzay Teleskobu, kritik testi geçti.

James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı

Hubble Uzay Teleskobu emekliliğe ayrılmak için gün sayıyor. Onu emekli edecek yegane isim ise halefi James Webb Uzay Teleskobu olacak. James Webb Uzay Teleskobu henüz fırlatılmasa da NASA tarafından çeşitli testlere sokuluyor. Yapılan son test de bunlardan sadece biri. Fakat belki de en kritiği.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU TESTİ GEÇTİ

NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak olan James Webb Uzay Teleskobu, kritik bir teste girdi. NASA testte uzay teleskobunun fırlatılırken meydana gelebilecek etkilere karşı dayanıklılığını test etti. Engadget'a konuşan proje direktörü Bill Ochs'a göre ise NASA'nın uzaydaki yeni gözü, bu testten başarıyla ayrıldı.

James Webb Uzay Teleskobu-2

FIRLATMA 2021'DE

James Webb Uzay Teleskobu bu testten başarıyla ayrıldı ancak fırlatılma tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. NASA, son planlarında olduğu gibi uzay teleskobunu 2021 yılında fırlatacak. Aslında planlar uzay teleskobunun 2019 yılında fırlatılması yönündeydi. Fakat karşılaşılan bir takım yapım hataları, James Webb Uzay Teleskobu'nun uzayla buluşma hayallerinin 2021 yılına kalmasına neden oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Geri sayım başladı! Apple neler tanıtacak?Geri sayım başladı! Apple neler tanıtacak?
Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme tarifi! Masterchef Ördek Gözleme nasıl yapılır? İşte Somer Sivrioğlu’ndan Ördek Gözleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salladık ama yıkamadık...
Salladık ama yıkamadık...
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
Dünyada sadece iki tane var! 'Kral hamamı'na kilit vuruldu
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Önce gündem oldu, sonra arkasındaki gerçek anlaşıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5 parçalarına ayrıldı!
Ünlü firma yeni ürününü parçalarına ayırdı!
iPhone 12 geliyor: 13 Ekim Apple etkinliğinde neler tanıtılacak?
Geri sayım başladı! Apple neler tanıtacak?
Realme SLED 4K Smart TV tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Beklenen TV resmen tanıtıldı, dünyada bir ilke imza attı!
ABD'den Microsoft'a 'siyahi çalışan taahhüdü' soruşturması
Microsoft'a şok! Soruşturma açıldı
Yemek yerken bile çıkarılmayan 'otomatik maske' üretildi
Bu maske yemek yerken bile çıkarılmıyor
Samsung Galaxy M31s Türkiye'de ön satışta! İşte Galaxy M31s'in fiyatı ve özellikleri
Bataryasıyla öne çıkan telefon Türkiye'ye geldi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.