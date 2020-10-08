James Webb Uzay Teleskobu kritik testi tamamladı

Hubble Uzay Teleskobu emekliliğe ayrılmak için gün sayıyor. Onu emekli edecek yegane isim ise halefi James Webb Uzay Teleskobu olacak. James Webb Uzay Teleskobu henüz fırlatılmasa da NASA tarafından çeşitli testlere sokuluyor. Yapılan son test de bunlardan sadece biri. Fakat belki de en kritiği.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU TESTİ GEÇTİ

NASA'nın uzaydaki yeni gözü olacak olan James Webb Uzay Teleskobu, kritik bir teste girdi. NASA testte uzay teleskobunun fırlatılırken meydana gelebilecek etkilere karşı dayanıklılığını test etti. Engadget'a konuşan proje direktörü Bill Ochs'a göre ise NASA'nın uzaydaki yeni gözü, bu testten başarıyla ayrıldı.

FIRLATMA 2021'DE

James Webb Uzay Teleskobu bu testten başarıyla ayrıldı ancak fırlatılma tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. NASA, son planlarında olduğu gibi uzay teleskobunu 2021 yılında fırlatacak. Aslında planlar uzay teleskobunun 2019 yılında fırlatılması yönündeydi. Fakat karşılaşılan bir takım yapım hataları, James Webb Uzay Teleskobu'nun uzayla buluşma hayallerinin 2021 yılına kalmasına neden oldu.

