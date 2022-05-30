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  4. Japon Fugaku liderliği kaptırdı: İşte dünyanın en hızlı bilgisayarı!

Japon Fugaku liderliği kaptırdı: İşte dünyanın en hızlı bilgisayarı!

30.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Top500 en hızlı süper bilgisayar sıralamasında Japonya'nın Fugaku süper bilgisayarını geçerek tekrar birinciliği aldı. ABD yapımı süper bilgisayar Frontier, Japon Fugaku'nun iki yıllık liderliğini sona erdirdi.

Japon Fugaku liderliği kaptırdı: İşte dünyanın en hızlı bilgisayarı!

ABD yapımı bir süper bilgisayar olan Frontier, yılda iki kez güncellenen Top500 sıralamasına göre, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Fujitsu tarafından geliştirilen süper bilgisayar Japon Fugaku'yu tahttan indirdi.

FUGAKU DÖNEMİ BİTTİ! ARTIK DÜNYANIN EN HIZLI BİLGİSAYARI FRONTIER

Frontier, Fugaku'nun iki yıllık saltanatını sona erdirerek dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. Böylece ABD, Top500 süper bilgisayar sıralamasında Japonya'dan tekrar birinciliği aldı.

Frontier

Frontier aynı zamanda en verimli süper bilgisayar oldu. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan (ORNL) Thomas Zacharia bir basın toplantısında, "Dünyanın en hızlı makinesinin aynı zamanda enerji açısından en verimli olması tek kelimeyle şaşırtıcı." dedi.

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Nikkei Asia'nın haberine göre; Japon hükümeti ikinci sıraya düşen Fugaku'nun halefinin inşası için kapsamlı bir çalışma başlatacak.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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