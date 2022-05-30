Japon Fugaku liderliği kaptırdı: İşte dünyanın en hızlı bilgisayarı!

ABD yapımı bir süper bilgisayar olan Frontier, yılda iki kez güncellenen Top500 sıralamasına göre, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsü (RIKEN) ve Fujitsu tarafından geliştirilen süper bilgisayar Japon Fugaku'yu tahttan indirdi.

FUGAKU DÖNEMİ BİTTİ! ARTIK DÜNYANIN EN HIZLI BİLGİSAYARI FRONTIER

Frontier, Fugaku'nun iki yıllık saltanatını sona erdirerek dünyanın en hızlı süper bilgisayarı oldu. Böylece ABD, Top500 süper bilgisayar sıralamasında Japonya'dan tekrar birinciliği aldı.

Frontier aynı zamanda en verimli süper bilgisayar oldu. Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ndan (ORNL) Thomas Zacharia bir basın toplantısında, "Dünyanın en hızlı makinesinin aynı zamanda enerji açısından en verimli olması tek kelimeyle şaşırtıcı." dedi.

Nikkei Asia'nın haberine göre; Japon hükümeti ikinci sıraya düşen Fugaku'nun halefinin inşası için kapsamlı bir çalışma başlatacak.



