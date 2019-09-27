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Uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği geliyor!

BBC BBC
27.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Japon Havayolları, müşterilerine küçük çocukların yakınına oturmaktan kaçırma seçeneği veren bir koltuk rezervasyonu sistemi başlattı.

Uçakta bebeklerden uzakta oturabilme seçeneği geliyor!

Yeni sistemde, bir yolcu iki yaşından küçük bir çocukla birlikte seyahat ediyorsa koltuğunun üzerinde bir "çocuk" sembolu görülüyor.

Bir yolcu, bu şekilde "13 saatlik bir yolculuk boyunca ağlamayı planlayan bebeklerin uçağın neresinde olduğunu bilebileceğini" söyledi.

Ancak Twitter'daki bazı yorumlarda söz konusu yolcuya daha hoşgörülü olması çağrısı yapılırken, bazıları da sorunun gürültüyü kesen kulaklıklarla kolayca çözülebileceğini vurguladı.

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Japon Havayolları'nın internet sitesinde, sembolün "diğer yolcuların bir çocuğun orada oturabileceğini bildirdiği" söyleniyor, ancak sembolün garantili olmadığı, bilet bir üçüncü taraf üzerinden alınmış ya da uçak son dakikada değişmişse görülemeyebileceği belirtiliyor.

Flyingwithababy.com adlı internet sitesine göre en aile dostu havayolu şirkedi Etihad. Emirates ve Gulf Air de sitede iyi puan alan şirketerden.


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Anahtar Kelimeler:
bebek japon havayolları uçak uzak oturma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neden B koltuğu yok A başlıyor yanında C var öyle sıralama gidiyor acaba japonlarda uğursuzluk mu B harfi
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