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Japonya koronavirüsle mücadelede OHAL'i uzatıyor

07.09.2021 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları üzerine olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının süresini uzatmaya karar verdi.

Japonya koronavirüsle mücadelede OHAL'i uzatıyor

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kovid-19'a karşı uygulanan ve 12 Eylül'de sona ermesi planlanan OHAL'in süresi üç hafta uzatılacak.

Buna göre, Başbakan Suga Yoşihide hafta içinde Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile görüşecek.

Uygulamanın uzatıldığına yönelik son kararı Başbakan Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası açıklayacak.

OHAL 21 EYALETTE UYGULANIYOR

Halihazırda OHAL, Tokyo ve Osaka metropolleri dahil ülke geneli 21 eyalette uygulanıyor.

BAŞKENTTE VAKALAR ARTTI

Ulusal basında, 23 Temmuz-8 Ağustos'taki Tokyo Olimpiyatları ile 24 Ağustos-5 Eylül'deki Paralimpik Oyunlar'ın başkent Tokyo'daki vaka oranlarını artırdığı kaydedildi.

Turnuvalarda, Japonya içinden ve dışından müsabakalarda yarışmak için 15 bin sporcunun başkent bölgesinde bir araya geldiği, bunun vaka oranlarını yükselttiği belirtildi.

CAN KAYBI 16 BİN 412'YE YÜKSELDİ

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 583 bin 447’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 412’ye yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 198 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Japonya
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