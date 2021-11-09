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Jeff Bezos'tan Leonardo DiCaprio'ya: Buraya gelsene bir şey göstereceğim

09.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü milyarder Jeff Bezos, yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio’ya seslendiği bir paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Bezos, DiCaprio’ya "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" diyerek Twitter'da bir fotoğraflı mesaj yayınladı.

Los Angeles’ta düzenlenen bir gala etkinliğinde karşılaşan Jeff Bezos ile sevgilisi Lauren Sanchez ve Leonardo DiCaprio ayaküstü sohbet etti. Kısa sohbet sırasında Sanchez’in DiCaprio’ya hayran hayran bakması sosyal medyada viral oldu.

Jeff Bezos'un kız arkadaşının Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem olduJeff Bezos'un kız arkadaşının Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması sosyal medyada gündem oldu

Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Bay Leo, sizin kız arkadaşınızı çalan adam” yorumları yaparken Bezos da esprili bir dille tartışmaya dahil oldu.

Bezos, videonun yoğun bir şekilde paylaşılması üzerine üzerinde, “Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski” yazan bir tabela önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Bezos, yıldız oyuncuyu mention'layarak "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" mesajını yazdı.


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Jeff Bezos Leonardo DiCaprio
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