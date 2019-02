Jennifer Lawrence'dan Kim Kardashian'a ünlülerin samimi itirafları...

Bazı ünlüler en sevdikleri yemekleri bazıları sevdikleri arabaları bazıları hastalıklarını paylaşırken bu 10 ünlü kadın ise cinsel fantazilerini paylaştı...

İşte The Richest'dan derlenen yabancı ünlülerin paylaşmaktan çekinmedikleri seks fantezileri:

Jennifer Lawrence - Game of Thrones



Jennifer Lawrence, bir röportajında Game of Thrones'un erkek oyuncularında gözü olduğunu itiraf etti. Kendisine hangi Game of Thrones karakteri ile yatakta bir gece geçirmek isteyeceği sorulduğunda, hemen Jon Snow'u (Kit Harrington) seçti. Daha sonra da aynı zaman da Jaime Lannister'ı (Nikolaj Coster-Waldau) alırsa memnun olacağını belirtti.

Eva Longoria - Eşarpla bağlanmak



Eva Longoria, yatak odasında itaatkar olmaktan keyif aldığını açıkça dile getiriyor.Güzel oyuncu ilişkisi sırasında yatak odasının kapıları arkasında esir olmayı, ve kendine hükmedilmesini sevdiğini söyledi. Oyuncu aynı zamanda seks hayatı söz konusu olduğunda, ipek eşarpla bağlamayı çok seviyor.

Beyonce - Halka Açık Alanlarda Maceralar



Beyonce, biraz daha farklı ve sıradan olmayan seks deneyimlerini tercih ediyor. Dünyaca ünlü şarkıcı yaptığı bir röportajda halka açık alanlarda seks yapmak gibi bir fantezisi olduğunu açık açık vurguladı. Hatta Paris'teki Louvre or the Arc De Triomphe'de seks yapmak gibi bir hayali olduğunun da altını çizdi.