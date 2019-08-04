MAGAZİN

Jennifer Lopez: Bu deve benim kadar mutlu mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2019 16:49 | Son Güncelleme

Jennifer Lopez, sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla Tel Aviv konseri sonrası bir dizi etkinlik yaptı. 50 yaşındaki yıldız deveye bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Jennifer Lopez: Bu deve benim kadar mutlu mu?

Jennifer Lopez, önceki akşam Tel Aviv’de verdiği konserinin ardından sevgilisi Alex Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu Kudüs’te aldı.
It’s My Party turnes kapsamında 50 bin kişiyi costuran şarkıcı, bir sonraki durağı Moskova öncesinde Ağlama Duvarı’nı ziyaret etti.

Lopez sevgilisiyle deveye bindiği anları Instagram hesabından paylaştı. Lopez, deve ile çekilmiş fotoğrafını "Bana mı öyle geliyor yoksa bu deva benim kadar mutlu mu?" (Is it me or is this camel as happy as I am...) notuyla paylaştı.

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50 yaşındaki şarkıcı denize girmeyi de ihmal etmedi.

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