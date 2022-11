Jennifer Lopez'den çarpıcı açıklama! "Ayrıldığımızda öleceğimi sandım"

Sosyal medyada hesaplarını karartan ve Instagram'daki tüm paylaşımlarını silen Jennifer Lopez, kariyeri ve özel hayatı için büyük anlam ifade eden bir albümle döneceğini duyurmuştu.

Yeni albümü hakkında konuşan 53 yaşındaki Lopez, Zane Lowe’a verdiği röportajda 17 sene önce Affleck ile ayrılmanın kendisini nasıl etkilediği üzerine bazı itiraflarda bulundu.

"BEN, BENİM EN BÜYÜK HAYRANIMDI"

2002'de çıkardığı ve kariyerinin dönüm noktalarından olan 'This Is Me… Then’ adlı albümü için “Hayatımın aşkıyla birlikte olduğum dönemi yansıtan bir albümdü. Yazdığımız her şarkı çok özeldi” ifadelerini kullandı. Affleck’in o albümdeki tüm şarkıları ve sözlerini bildiğini paylaşan yıldız, “Ben, benim en büyük hayranımdı” dedi.

"HAYATIMIN EN BÜYÜK KALP KIRIKLIĞIYDI"

2002 ile 2004 yılları arasında nişanlı kaldığı Affleck ile ayrıldıktan sonra bu albümden hiçbir şarkıyı sahnede söylemek bile istemediğini söyleyen Lo



pez “Ayrıldıktan sonra çok acı vericiydi” dedi.

Yıldız, “20 yıl önce o düğünü iptal ettik ve hayatımın en büyük kalp kırıklığını yaşadım. Açıkçası öleceğimi sandım” dedi.

O albümden sonra bir daha hiç o tarz şarkılar yapamadığını belirten yıldız “20 sene sonra mutlu sona erdik” dedi.

YENİ ALBÜMÜNE DAİR

Lopez, 2002'de çıkardığı 'This Is Me… Then'in 20. yılında duyurduğu yeni albümüne 'This Is Me… Now' adını verdi.

'This Is Me… Now', Lopez’in son yirmi yılda kat ettiği duygusal, ruhsal ve psikolojik yolculuğu anlatacak. Albümde Lopez’in hayatı ve deneyimleri hakkında şarkılara yer verilecek.



Ayrıca albümde yer alan otobiyografik hikayeler, 2023’te yayınlayacağı diğer kişisel projelerle devam edecek.

'This Is Me… Now', ünlü şarkıcının zor geçen çocukluk yıllarına, başarısız ilişkilerine ışık tutacak. Hatta yeni albümdeki 13 single’dan 'Dear Ben pt. II' ve 'Midnight Trip to Vegas' isimli şarkılar Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck ile temmuz ayında yaptığı evliliğe gönderme olacak.