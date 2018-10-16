Jennifer Lopez, Lady Gaga’yı ağlattı

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, Elle dergisinin Beverly Hills’te düzenlediği Hollywood Kadınları ödül gecesinde ödüllendirildi.

Hollywood’un en güçlü kadınlarından seçilen 32 yaşındaki sanatçı, kendisi gibi şarkıcılıktan sonra oyunculuk da yapan Jennifer Lopez tarafından sahneye davet edilirken duygusal anlar yaşadı.

Lopez’in, hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapıyor olmasını eleştirenlere karşı sarf ettiği "Bize kendi kulvarımızda kalmamız söylenirken, biz yeni bir kulvar yaratırız" ifadesi, Lady Gaga’yı ağlattı.

Sahneye çıktığında Jennifer Lopez’e sarılan Lady Gaga, “Bir şey söylemek çok zor” diye söze başladı.

Heyecanlı olduğu gözlenen Lady Gaga, konuşmasında “Konuşma hazırladım, prompter ve kağıtlarda her şey yazıyor ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum” dedi.

Jennifer Lopez’e de teşekkür eden ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Bana umut verdin, bu güzel girizgah için teşekkürler Jennifer. Çok fazla ilham veriyorsun” dedi.

