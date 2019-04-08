Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı

Şimdilerde bir striptizcinin hayatını anlatacak olan filminin çekimlerini sürdüren Jennifer Lopez, bir yandan da müzik kariyeriyle ilgili başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

Yeni klibinin tanıtımını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştiren ve bir de youtube kanalı açacağının müjdesini veren 49 yaşındaki şarkıcı dolu dolu bir tempoda koşturmayı sürdürüyor.

Lopez’in böylesi bir tempoda koşturmasına rağmen işini ne kadar profesyonelce yaptığını gösteren video ise nişanlısından geldi.

Alex Rodriguez müstakbel eşinin dans provasını kayda aldı ve bunu hesabından paylaştı.

