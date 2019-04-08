MAGAZİN

Jennifer Lopez prova yaptı, nişanlısı paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Şarkıcı Jennifer Lopez sahne öncesi prova yaparken nişanlısı o anları kayıt altına alıp takipçileriyle paylaştı.

Şimdilerde bir striptizcinin hayatını anlatacak olan filminin çekimlerini sürdüren Jennifer Lopez, bir yandan da müzik kariyeriyle ilgili başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

Yeni klibinin tanıtımını geride bıraktığımız günlerde gerçekleştiren ve bir de youtube kanalı açacağının müjdesini veren 49 yaşındaki şarkıcı dolu dolu bir tempoda koşturmayı sürdürüyor.

Lopez’in böylesi bir tempoda koşturmasına rağmen işini ne kadar profesyonelce yaptığını gösteren video ise nişanlısından geldi.

Alex Rodriguez müstakbel eşinin dans provasını kayda aldı ve bunu hesabından paylaştı.

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