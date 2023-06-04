Jennifer Lopez ve Ben Affleck'e grev şoku! Resmen mağdur oldular

ABD’li şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez, yapımcılığını kocası Ben Affleck’in üstlendiği ‘Unstoppable’ filmi ile gündemde. Fakat ünlü çift yaşanan son gelişmenin ardından büyük bir şok yaşadı.

Hollywood’daki yazarların grev yapması nedeniyle çok sayıda proje ertelendi. ‘Unstoppable’ filminin çekimleri de grev nedeniyle askıya alındı.

NE OLMUŞTU?

Hollywood’da senaristler ile dijital platformlar arasında ücret anlaşmazlıkları yaşanıyor.

Senaristler ücretlerinde artış istiyor. Çıkmaza giren bu durum nedeniyle iki hafta önce başlayan çekimler durdu.

Dijital yayıncılar da pek çok projeyi ertelemek durumunda kaldı.

‘Unstoppable’ filmi ise, ünlü çiftin hayranları tarafından şimdiden merak konusu oldu.





