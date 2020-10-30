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Jessica Chastain ve Anne Hathaway yeniden bir arada

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Jessica Chastain ve Anne Hathaway, psikolojik gerilim filmi Mothers Instinct’te başrolleri paylaşacaklar.

Jessica Chastain ve Anne Hathaway yeniden bir arada

İki başarılı oyuncu Jessica Chastain ve Anne Hathaway, 1960’larda geçecek olan psikolojik gerilim filmi Mothers Instinct’te başrolleri paylaşacak. Hikaye, suçluluk, şüphe ve paranoyanın bir araya gelmesiyle yaşanan trajik bir kazayla aniden parçalanan mükemmel bir yaşamı irdeleyecek.

2018 yapımı Duelles filminin yeniden uyarlaması olacak olan Mothers Instinct’in yönetmen koltuğunda 2018 yapımı filmin de koltuğunda oturan Olivier Masset-Depasse oturacak. Orijinal film, romancı Barbara Abel'in "Derrière la Haine" adlı romanından uyarlandı. Sarah Conradt ise senaryoyu uyarlıyor.

JESSICA CHASTAIN VE ANNE HATHAWAY PROJELERİ

Chastain, bu projeden sonra casus gerilim filmi “The 355”te görünecek. Kısa süre önce HBO için Oscar Isaac'la birlikte “Scenes from a Marriage”in yapımına başladı ve yine yakın zamanda Andrew Garfield'la birlikte Freckle Films'in “The Eyes of Tammy Faye” filminin prodüksiyonunu tamamladı. "The Help" ve "Zero Dark Thirty" performanslarıyla Oscar'a aday gösterildi.

Hathaway, şu anda Robert Zemeckis'in yönettiği “The Witches” filminde ve Doug Liman filmi "Lockdown"da başrol oynamakta. “Les Miserable”daki performansıyla yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar kazandı ve “Rachel Getting Married” filmiyle aday gösterildi.

Jessica Chastain ve Anne Hathaway daha önce Christopher Nolan’ın popüler bilimkurgu draması Yıldızlararası (Interstellar) filminde birlikte rol aldı.


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