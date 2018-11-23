MAGAZİN

Jet Sosyete'nin başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt, takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.11.2018 02:16 | Son Güncelleme

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal rolüyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt Instagram hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Son olarak Jet Sosyete dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Cengiz Bozkurt'un 'Alın size 1990’ların Londra’sından! notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Jet Sosyete'nin başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt, takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, "Tbt tbt diye tutturdunuz" dedi bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Instagram hesabından "Alın size 1990’ların Londra’sından" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu “Tbt tbt diye tutturdunuz.. Alın size 1990'ların Londra'sından #tbt #metinyeğin ve #özgürcan arkadaşlarımızı Orta Amerika, Güney Amerika turuna uğurluyoruz. Sağ altta #hülyatürkmen hemen arkasında ayakta 20'li yaşlarda bendeniz. Bakkal doğmadık biz de genç olduk” notuyla gençliğinden bir fotoğraf paylaştı.

cengiz

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınızİstanbul'a bir de böyle bakın! İnanamayacaksınız
O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı
EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı! EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cengiz bozkurt jet sosyete erdal bakkal

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık talimatına destek

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı

O Ses Türkiye'de Beyaz ve Hadise'nin vaat yarışı! O Ses Türkiye 15. yeni bölüm fragmanı

EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

EMMY Ödülleri'nde Türk dizilerinin büyük başarısı!

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

Güldür Güldür Show'a yeni sezonda iki sürpriz isim daha katıldı!

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Hayatta Her Şey Var'da Nur Viral'i şoke eden itiraf! '300 defa aldattım'

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

Popstar Bayhan'dan oyunculuk kararı!

Aleyna Tilki'den 'yağmura soyunmak' pozu

Aleyna Tilki'den 'yağmura soyunmak' pozu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.