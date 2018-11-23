Jet Sosyete'nin başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt, takipçilerini yıllar öncesine götürdü!

Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, "Tbt tbt diye tutturdunuz" dedi bombayı patlattı. Ünlü oyuncu Instagram hesabından "Alın size 1990’ların Londra’sından" notuyla yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Ünlü oyuncu “Tbt tbt diye tutturdunuz.. Alın size 1990'ların Londra'sından #tbt #metinyeğin ve #özgürcan arkadaşlarımızı Orta Amerika, Güney Amerika turuna uğurluyoruz. Sağ altta #hülyatürkmen hemen arkasında ayakta 20'li yaşlarda bendeniz. Bakkal doğmadık biz de genç olduk” notuyla gençliğinden bir fotoğraf paylaştı.





