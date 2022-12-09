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Jetten atlamadan saniyeler önce çekti, viral oldu! Kanlı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Havada böyle çarpışmış!

09.12.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta kan gövdeyi götürmeye devam ediyor. Çatışmalar zaman zaman alevleniyor ve askerler sert çarpışmalara giriyor. Buna çok çarpıcı bir örnek de Ukraynalı havacı Binbaşı Vadym Voroshylov'un yaşadıkları oldu. Voroshylov'un çatışmanın hemen üzerine paylaştığı fotoğrafta aslında her şey görülüyordu. Jetinden zorunlu olarak atlamadan hemen önce çektiği fotoğrafta Voroshylov'un yüzü kandan kıpkırmızı olmuştu. O fotoğraf sosyal medyada viral oldu.

Jetten atlamadan saniyeler önce çekti, viral oldu! Kanlı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı: Havada böyle çarpışmış!

Savaşta birçok çarpıcı hikaye yaşanıyor. Ukraynalı Vadym Voroshylov'un yaşadıklarını gösteren o kare tüm dünyanın ilgisini çeken hikayelerden biri oldu. Voroshylov havada 5 kamikaze drone'u iki füzeyle çatıştı. Ardından bir patlamada başından fena halde yara aldı.

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JETTEN ATLAMAK ZORUNDA KALDI

Patlamada aynı zamanda MiG savaş uçağı da hasar aldı. Vadym kendini yeryüzünde güvenli bir noktaya fırlatmak zorunda kaldı. Fırlatmadan önce ise yaralı halini görüntüleyerek ölümsüzleştirdi. O fotoğrafta Vadym'in yüzü kan revan içindeydi.

ÇARPIŞMA ÖDÜLLERİ GETİRDİ

MailOnline'ın haberine göre Vadym'i şöhrete kavuşturan çarpışma ekim ayında gerçekleşti. Bundan bir ay sonra ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Voroshylov'a "Ukrayna Kahramanı" ve "Altın Yıldız Nişanı" ödüllerini takdim etti.

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MEYDAN OKUDU

Vadym, jeti yeryüzüne düştükten sonra Instagram'da yayımladığı bir mesajda "Kısaca şunu söyleyeceğim: Kimse ve hiçbir şey bizi bozguna uğratamaz!" ifadeleriyle meydan okudu.

SAVAŞA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Forbes'ta yer alan habere göre pilot Vadym, yüzünde aldığı korkunç yaranın ardından yaralarını sardı ve pilot koltuğuna geri döndü.

Kyiv Independent'a konuşan Vadym, "Hep pilotu suçluyorlar. İnsan faktörü ya da teknik arıza olması fark etmiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna savaşı

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