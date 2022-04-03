Jim Ryan açıkladı! Sony, daha fazla oyun stüdyosu satın almayı planlıyor

Oyun dünyasında Sony ve Microsoft rekabeti sürerken, Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan'dan sürpriz bir açıklama geldi.

JIM RYAN'DAN "DAHA FAZLA STÜDYO" AÇIKLAMASI

Sony Interactive Entertainment (SIE) CEO'su Jim Ryan, Techradar'ın bildirdiğine göre şirketin 2021 ve 2022'de duyurulanlara kıyasla daha fazla stüdyo satın almayı planladığını kaydetti.

Jim Ryan, PlayStation podcast'inde “Şu anda PlayStation Studios ile gerçekten iyi bir yerdeyiz ve son birkaç yıldır öyleyiz. Yaptıkları oyunların kritik başarısı ve ticari başarısı, bize içerik oluşturmaya büyük yatırım yapma izni verdi.” dedi.

PLAYSTATION'IN PATRONU: SATIN ALMA YOLUYLA BÜYÜYORUZ

PlayStation'ın patronu olarak da söz edilen SIE CEO'su Ryan, “Stüdyolarımızı organik olarak büyütüyoruz ve satın alma yoluyla büyüyoruz. 2021 boyunca beş stüdyo satın aldık, Bungie ile görüşme halindeyiz ve daha fazlasını planladık. Bu bizi başarının başarıyı getirdiği bir döngüye, erdemli bir döngüye sokuyor.” diyerek de sözlerine devam etti.

DAHA FAZLASINI BEKLEMELİYİZ DEMİŞTİ

Ryan, şirketin Ocak 2022'de Bungie'yi satın alma niyetinin açıklanmasının ardından GamesIndustry.biz'e "Kesinlikle daha fazlasını beklemeliyiz. Hiçbir şekilde işimiz bitmedi. PlayStation ile daha gidecek çok yolumuz var" demişti.

Yani Ryan, aslında daha fazla stüdyoyu bünyelerine katma planından ilk kez söz etmiyor.



