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Joaquin Phoenix’li Joker Venedik yolunda

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 28.06.2019 16:31 | Son Güncelleme

Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği, yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Joker Venedik Film Festivali’ne gidiyor.

Joaquin Phoenix’li Joker Venedik yolunda

Daha çok bağımsız filmlerin yarıştığı ödül törenlerinde süper kahraman filmlerine pek rastlamayız. Warner Bros. bu sene iddialı bir adım atarak Joaquin Phoenix’li Joker filmini ödül sezonunun habercisi olarak kabul edilen Venedik Film Festivali’ne göndermeye hazırlanıyor.

Oscar adayı filmlerini ön plana çıkaran Warner Bros., geçtiğimiz yıl Lady Gaga ve Bradley Cooper’ın başrollerini paylaştığı A Star Is Born ile Venedik Film Festivali’ne katılmıştı. A Star Is Born, 8 Akademi ödülü adaylığı ile de başarısını devam ettirmişti. Yapımcı şirketin bu hareketi The Master, Walk the Line ve Gladiator ile halihazırda üç defa Oscar adayı olan Phoenix’in, zaten Heath Ledger’ın oyunculuğu ile ödülü kapmış bu rol için tekrar Oscar yolculuğuna çıktığına bir işaret olarak görünüyor.

Batman'in ezeli düşmanı olan ikonik karakterin geçmişine bir bakış sunacak ve Joker'e dönüşümünü ele alacak olan filmin hikayesi Alan Moore ve Brian Bolland imzalı grafik roman The Killing Joke'tan uyarlama. Grafik romanda Joker'i şakalarına hiç gülünmeyen bir stand-up komedyeni olarak görüyoruz. Fakirlikle boğuşan komedyen, başına gelen talihsizlikler sonucunda aklını yitiriyor ve Gotham'da terör estiren, suçun prensi olan Joker'e dönüşüyor. Todd Phillips'in yönetmen koltuğunda oturduğu Joker filminin senaryosunu Phillips'le birlikte Scott Silver üstlendi. Filmde Phoenix’e Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy ve Brian Tyree Henry eşlik ediyor. Joker, 4 Ekim’de vizyonda.


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Anahtar Kelimeler:
Joaquin Phoenix Joker Joker filmi

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