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John Wick Hex inceleme puanları bugün açıklandı

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TEKNOLOJİ  | 12.10.2019 11:21 | Son Güncelleme

2014 yılında vizyona giren John Wick, yıllar içerisinde kült yapımlar arasında yer almayı başaracak gibi görünüyor. 3. filmi ile geçtiğimiz aylarda sinemaseverler ile buluşan John Wick için geçtiğimiz aylarda oyun duyurusu yapılmıştı.

John Wick Hex inceleme puanları bugün açıklandı

John Wick Hex ismini taşıyan bu oyun Bithell Games tarafından geliştirmiş ve dün piyasaya sunulmuştu. Epic Games Store üzerinden indirime sunulan oyunun bugün de inceleme puanları yayınladı. Metascore’u 73 olan oyunun kullanıcı incelemesi ise 2.4 gibi yerin dibinde bir puan.

Oyun sitelerinde görev yapan editörler neden bilinmez bu oyuna 70 ila 80 arasında yani olukça iyi diyebileceğimiz puanlar vermiş durumda. Peki, hangi site bu oyuna kaç puan verdi?

John Wick Hex inceleme puanları

Shacknews – 90
Wccftech – 85
DualShockers – 85
Stevivor – 85
Critical Hit – 85
SpazioGames – 80
GameSpot – 80
Strategy Gamer – 80
PC Invasion – 80
Vandal – 80
IGN Italia – 80
IGN Spain – 80
Attack of the Fanboy – 80
PC Gamer – 80
GameSpew – 80
Game Informer – 80
PCWorld – 80
PCGamesN – 80
Destructoid – 80
GamingTrend – 80
God is a Geek – 80
Everyeye.it – 75
COGconnected – 73
Multiplayer.it – 70
Hardcore Gamer – 70
GameStar – 70
TheSixthAxis – 70
IGN – 68
DarkStation – 60
Cultured Vultures – 55
We Got This Covered – 50
USgamer – 50
Daily Star – 40
Screen Rant – 40

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Anahtar Kelimeler:
John Wick Hex inceleme

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