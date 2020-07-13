Johnny Depp mahkemeden özür diledi

İngiltere’de The Sun gazetesine açılan ‘iftira’ davası kapsamında ünlü oyuncu Johnny Depp, üçüncü kez başkent Londra’daki Kraliyet Adalet Mahkemesi’ne geldi.

Sorgulanan ve daha önce Amber Heard ile olan birlikteliğine dair soruları yanıtlayan 57 yaşındaki Depp, yanlış beyanda bulunduğu için mahkemeden özür diledi.

‘Bütün gece içtiği’ ve Boston’dan Los Angeles’e yapılan uçuşta alkol almadan önce ‘toz’ ve ‘haplar’ kullandığını ifade eden mesajlar Depp’e gösterilince, Depp, yanlış beyanda bulunduğu için özür diledi.

Mayıs 2014’te Boston’dan Los Angeles’e özel jet ile yapılan uçuştan önce ve uçuş sırasında alkol aldığını itiraf etmiş, ancak Amber Heard’a tekme attığı, onu James Franco ile ilişki kurmakla suçladığı ve ona hakaret ettiğine dair olan suçlamaları reddetmişti.



