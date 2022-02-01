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Joker’in devam filminin detayları kesinleşti! 2023 yılında çekimleri başlayacak

01.02.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Joaquin Phoenix'in başrolünü oynadığı Joker devamını anlatacak olan yeni proje hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Joker’in yeni filminin 2023 yılında çekimlerinin başlayacağı iddia edildi.

Joker’in devam filminin detayları kesinleşti! 2023 yılında çekimleri başlayacak

Todd Phillips'in yönettiği, dünya çapında gişede 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan ve En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında iki Akademi Ödülü kazanan Joker'in devam filminin hazırlıklarına başlandığı öne sürüldü. Sevenlerinin büyük bir merakla beklediği filmin vizyon tarihi henüz kesinleşmese de çekimlerinin 2023 yılında başlayacağı sinema kulislerinde konuşuluyor.

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KESİN BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

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The Hollywood Reporter, Kasım 2019'da Warner Brothers'ın Joker 2 için çalışmalara başladığını söyledi, ancak o zamandan beri devam filmiyle ilgili yeni bir güncelleme paylaşılmadı. Joker'in devam filmi hakkında bilgisi olan bir kaynağın iddiasına göre, Warner Bros. resmi olarak yeni senaryonun ilk taslağını aldı. Yeni filmin çekimlerinin ise 2023'te başlayacağı iddia edildi.

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