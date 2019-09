Jose Mourinho'dan flaş Fatih Terim ve Snejider sözleri!

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 433'e özel bir röportaj verdi. Mourinho röportajında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yine Galatasaray'da da forma giyen, Inter'den eski öğrencisi Wesley Sneijder hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Video ile Mourinho'ya mesaj gönderen Sneijder, "Merhaba Jose. Sana teşekkür etmek istiyorum. Seninle birlikte 2010'da muazzam bir yıl geçirdik. Her şeyi kazandık. Ne yazık ki, sadece 1 sezonu birlikte geçirebildik. Ancak, her zaman hatıralarımda olacak. Bana duyduğun güven, benim için çok önemliydi. Her şey için teşekkür ederim. Umarım kısa süre içerisinde görüşürüz, dostum! Kendine iyi bak" dedi.

Sneijder'in mesajına yanıt veren Mourinho, Hollandalı yıldıza ne kadar güvendiğinin altını şu sözlerle çizdi:

"Wesley Sneijder, Inter'i İtalya için iyi bir takımdan, tüm dünyanın en iyi takımı haline getirmemize yardımcı olan birkaç oyuncudan biriydi. Onunla aramızda bir güven vardı. Real Madrid'den transferin son gününde almıştık. 2 gün sonra Milan ile derbi maça çıktık. Kimse onun oynayabileceğini düşünmüyordu. Belki, yedek kulübesinde olur diyorlardı. O maçı kazandık. Sneijder'e işte bu kadar çok güveniyordum. Wesley Sneijder'in 2010'da Ballon d'Or'u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda final oynadı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı."