Jose Mourinho'dan flaş Fatih Terim ve Snejider sözleri!

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho, 433'e özel bir röportaj verdi. Mourinho röportajında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yine Galatasaray'da da forma giyen, Inter'den eski öğrencisi Wesley Sneijder hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Video ile Mourinho'ya mesaj gönderen Sneijder, "Merhaba Jose. Sana teşekkür etmek istiyorum. Seninle birlikte 2010'da muazzam bir yıl geçirdik. Her şeyi kazandık. Ne yazık ki, sadece 1 sezonu birlikte geçirebildik. Ancak, her zaman hatıralarımda olacak. Bana duyduğun güven, benim için çok önemliydi. Her şey için teşekkür ederim. Umarım kısa süre içerisinde görüşürüz, dostum! Kendine iyi bak" dedi.
Sneijder'in mesajına yanıt veren Mourinho, Hollandalı yıldıza ne kadar güvendiğinin altını şu sözlerle çizdi:
"Wesley Sneijder, Inter'i İtalya için iyi bir takımdan, tüm dünyanın en iyi takımı haline getirmemize yardımcı olan birkaç oyuncudan biriydi. Onunla aramızda bir güven vardı. Real Madrid'den transferin son gününde almıştık. 2 gün sonra Milan ile derbi maça çıktık. Kimse onun oynayabileceğini düşünmüyordu. Belki, yedek kulübesinde olur diyorlardı. O maçı kazandık. Sneijder'e işte bu kadar çok güveniyordum. Wesley Sneijder'in 2010'da Ballon d'Or'u almaması büyük bir haksızlıktı. Hollanda ile Dünya Kupası'nda final oynadı. Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuydu. Inter ile her şeyi kazandı."
FATİH TERİM'DEN MOURINHO'YA: EN KISA SÜREDE SENİ SAHALARDA GÖRMEK İSTİYORUM
Yapılan röportajın son kısmında ise Fatih Terim'in mesajı yayınlandı. Fatih Terim, videoda, "Merhaba Jose! Umarım her şey yolundadır. Seni en kısa süre içerisinde tekrar sahalarda görmek istiyorum. Görüşürüz!" ifadelerini kullandı.
MOU'DAN TERİM AÇIKLAMASI; ÇOK İYİ ARKADAŞIZ!
Terim ile çok iyi arkadaş olduğunu belirten Mourinho, "Fatih Terim, fantastik bir ilişkimin olduğu birçok menajerden bir tanesi. İnsanlar bunu çok iyi bilmiyor olabilir. Çünkü, çıkıp tüm dünyaya ne kadar iyi arkadaş olduğumuzu hiç söylemedik. Fatih ile çok iyi arkadaşlığım var" dedi.
"EN ÖNEMLİ ANILARIMDAN BİRİ İSTANBUL'DA!"
2013 yılında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray'la oynadıkları maçı anımsatan Portekizli teknik adam, "Aklımdaki en önemli futbol anılarımdan biri İstanbul'da. Real Madrid ile Galatasaray'a karşı oynuyorduk. Madrid'de onları kolaylıkla yendik. İstanbul'a gittik ve çok zorlandık. İlk yarı sonunda öndeydik ve tüm dünya maçın bittiğini düşünüyordu. Fatih, oyuncuları, özellikle Drogba ve Sneijder inanıyordu. Fatih ve tribünler arasında inanılmaz bir bağ vardı. Neredeyse turu çeviriyorlardı. Maçın sonunda turu geçtik ve yarı finale kaldık" ifadelerini kullandı.
"FATİH İLE BİRLİKTE SAHANIN ORTASINA GİTTİM"
Maçın sonrasında Fatih Terim'le sahanın ortasına gittiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "O maçın sonunda Fatih ile birlikte sahanın ortasına kadar gitme ihtiyacı hissettim. Çünkü, bu inanılmaz maç için Fatih'e, oyuncularına ve taraftarlara şükranlarımı sunmak istedim. Böylesi bir şey ancak Fatih gibi bir teknik direktörün takımıyla mümkün olabilirdi. Zannediyorum 4-3 öndeydik ve bitime 15 dakika vardı. Bittiğinde mutluydum. Fatih, gerçekten çok iyi ilişkilerimin olduğu birkaç teknik direktörden bir tanesi" şeklinde konuştu.
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