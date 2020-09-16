Jude Law’ın 6. kez baba oldu

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Jude Law, babalık sevincini altıncı kez yaşıyor. Yeni doğan bebekleri, eşi Phillipa Coan’ın ise ilk çocuğu.

47 yaşındaki Law, yeni bebek heyecanını Jimmy Fallon’un The Tonight Show adlı programında duyurdu. Salgın sürecinde bahçesiyle meşgul olduğunu anlatırken bebek haberini de veren Law, şunları söyledi:

“Bahçeme aşık oldum. Bir bahçem olduğu için ne kadar şanslı olduğumu fark ettim. En güzel ilkbaharı yaşadık. Bu çılgınlık içinde tek mutluluk verici şeydi. Mor salkımlarıma karşı takıntılı hale geldim. Onların büyümesini seyrettim. Şu anda onlardan daha fazla takıntılı olduğum bir şey yok hayatımda. Ve her şeyin üstünde, bir bebeğim oldu.” Law, 1997-2003 yılları arasında oyuncu Sadie Frost ile evliydi. Bu evlilikten Rafferty (22),Iris (18) ve Rudy (16) adlarında üç çocuğu dünyaya geldi.



Law’ın ayrıca Samantha Burke ile birlikteliğinden 10 yaşında Sophia ve Catherine Harding ile birlikteliğinden de 5 yaşında Ada adında kızları bulunuyor.



