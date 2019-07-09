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Judy filminden yeni fragman yayınlandı

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SİNEMA TV  | 09.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Hollywood’un ikon isimlerinden Judy Garland’ın hayatını anlatan filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Judy filminden yeni fragman yayınlandı

Oscar ödüllü Renée Zellweger'in Judy Garland'ı canlandırdığı Judy filminden yeni bir fragman daha sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Hollywood’un ikon isimlerinden Judy Garland'ın hayatına odaklanan film, izleyicilere The Wizard of Oz’un gösterime girmesinin 30 yıl sonrasını sonrasını gösterecek. Aynı zamanda Garland'in son aylarını konu edinen filmin hikayesi, Londra'da geçiyor. Garland'in beş hafta boyunca aralıksız devam edecek The Talk of The Town isimli konser turu için yapılan hazırlık dönemini ve turu kapsayan film, oyuncu ve müzisyen Garland'in kariyer mücadelesini odağına alıyor.

Chicago, Cold Mountain, Jerry Maguire, Bridget Jones's Diary gibi yapımların yıldız oyuncusu Renée Zellweger'ın başrolünü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Rupert Goold oturuyor. Zellweger, tıpkı Chicago’da olduğu gibi şarkıları kendisi seslendiriyor. Judy filminin, 3 Ocak 2020’de ülkemizdeki izleyicileriyle buluşması bekleniyor.

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fragman Judy Judy Garland Renée Zellweger

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