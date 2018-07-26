Kaan Tangöze affetmedi!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Duman grubunun solisti olan Kaan Tangöze’nin eserlerinin, söz yazarı ve besteci sıfatıyla kayıtlı olduğu MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Meslek Birliği) tarafından korunduğu anlatıldı. İddiaya göre Kaan Tangöze’nin sahibi olduğu 11 müzik eseri, davalılardan MNG Yayıncılık AŞ’ye ait Tv 8 kanalı ile Acun Medya Prodüksiyon’un yapımcısı olduğu “O Ses Türkiye” ve “O Ses Türkiye Çocuklar” isimli televizyon programlarında Tangöze’den izin alınmadan birçok kez kullanıldı. Dava dilekçesinde ise Kaan Tangöze’nin avukatı izinsiz kullanımların 37 tanesini tespit ettiklerini, izinsiz kullanımla ilgili olarak videoları mahkemeye sunduğu yer aldı.

5 bin lira maddi 5 bin lira manevi tazminat

Kaan Tangöze’nin avukatı Eylem Akkayalı dava dilekçesinde, “Müvekkilin davalılar tarafından hukuka aykırı olarak içine düşürüldüğü tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle davalıların tecavüzünün tespitini, önlenmesi ve durdurulmasını ve davalılardan 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi olmak üzere toplam 10 bin liranın tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

