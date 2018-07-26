MAGAZİN

Kaan Tangöze affetmedi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

Türk rock müziği “Duman” grubunun solisti Kaan Tangöze, 11 eserinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle, MNG Yayıncılık ile Acun Medya Prodüksiyon şirketine 10 bin liralık tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Kaan Tangöze 11 eserinin kendisinden izin alınmadan birden çok kez kullanıldığını ve izinsiz kullanımlar için 37 tanesini tespit ettiğini belirtti.

Kaan Tangöze affetmedi!

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Duman grubunun solisti olan Kaan Tangöze’nin eserlerinin, söz yazarı ve besteci sıfatıyla kayıtlı olduğu MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Meslek Birliği) tarafından korunduğu anlatıldı. İddiaya göre Kaan Tangöze’nin sahibi olduğu 11 müzik eseri, davalılardan MNG Yayıncılık AŞ’ye ait Tv 8 kanalı ile Acun Medya Prodüksiyon’un yapımcısı olduğu “O Ses Türkiye” ve “O Ses Türkiye Çocuklar” isimli televizyon programlarında Tangöze’den izin alınmadan birçok kez kullanıldı. Dava dilekçesinde ise Kaan Tangöze’nin avukatı izinsiz kullanımların 37 tanesini tespit ettiklerini, izinsiz kullanımla ilgili olarak videoları mahkemeye sunduğu yer aldı.

5 bin lira maddi 5 bin lira manevi tazminat

Kaan Tangöze’nin avukatı Eylem Akkayalı dava dilekçesinde, “Müvekkilin davalılar tarafından hukuka aykırı olarak içine düşürüldüğü tüm bu olumsuz durumlar nedeniyle davalıların tecavüzünün tespitini, önlenmesi ve durdurulmasını ve davalılardan 5 bin lira maddi ve 5 bin lira manevi olmak üzere toplam 10 bin liranın tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

PARTNERHareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...Hareketliliği fark ettiler ama... Çıkanı görünce...
Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri
Demet Akalın trafik kazası geçirdi Demet Akalın trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaan tangöze Duman Acun Medya Prodüksiyon

En Çok Okunan Haberler

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Sosyal medyayı sallamıştı! Bahar Doğrul'un ablası konuştu

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Son dakika! Yunanistan'daki yangının çıkış nedeni belli oldu!

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Kuşadası'nda deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

İmamla müezzin birbirine girdi

İmamla müezzin birbirine girdi

Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!

Bu nasıl moda? Bakan bir daha baktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri

Kate Middleton’dan Angelina Jolie’ye evlilik tavsiyeleri

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

Demet Akalın trafik kazası geçirdi

Ebru Şallı o soruya böyle cevap verdi! Dikkat çeken detay

Ebru Şallı o soruya böyle cevap verdi! Dikkat çeken detay

Lady Gaga'dan cesur çekim!

Lady Gaga'dan cesur çekim!

Can Gürzap taburcu oluyor

Can Gürzap taburcu oluyor

İşte Hadise'yi sarsan mektup

İşte Hadise'yi sarsan mektup

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.