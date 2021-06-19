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Kaan Yıldırım'dan Hadise cevabı! Ayrılığın sebebi o iddia mı?

19.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı bitti ama dedikoduların ardı arkası kesilmiyor. Öne sürülen iddiaya göre, adı Reza Zarrab ile yasak aşk dedikodusuna karışan Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım çıkan haberlerin detayları öğrenmek için Ebru Gündeş'le irtibata geçti. Gündeş'in tüm detayları Kaan Yıldırım ile paylaşması üzerine Yıldırım, Hadise ile olan birlikteliğini noktaladı. Kaan Yıldırım’dan o iddialar hakkından açıklama yaptı.

Kaan Yıldırım'dan Hadise cevabı! Ayrılığın sebebi o iddia mı?

Hadise ile ilişkileri ikinci kez hüsran ile sonuçlanan Kaan Yıldırım'dan açıklama geldi.

Yıldırım, 'ortak bir kararla ayrıldık' dedi.

"Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum,
Benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık.
Herkese sevgiler "

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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