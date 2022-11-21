Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Seferler aksadı

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 40 dakika süren arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi. (AA)