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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Seferler aksadı

21.11.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler arıza nedeniyle bir süre aksadı. Yaklaşık 40 dakika süren arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza! Seferler aksadı

Metro İstanbul, Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki teknik arıza nedeniyle seferlerin, Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık 40 dakika süren arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü kaydedildi. (AA)

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