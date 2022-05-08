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  4. Gözler Kabine toplantısına çevrildi! 'Geri dönüş' projesi masada

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! 'Geri dönüş' projesi masada

08.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin toplantısı yarın gerçekleşecek. Toplantıda masaya yatırılması öngörülen başlıklar arasında son zamanlarda siyasetin gündeminden düşmeyen sığınmacılar konusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu ' 1 milyon Suriyelinin geri dönüşü'ne ilişkin proje ile ekonomideki son durum yer alıyor.

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! 'Geri dönüş' projesi masada

Kabine toplantısı 8 Mayıs pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda değerlendirilmesi beklenen konular da belli oldu.

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Siyasetin ana gündem maddelerinden sığınmacı ve göçmenler meselesinin Kabine toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüş projesine ilişkin de ele alınması öngörülüyor.

Toplantıda ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

Öte yandan terörle mücadele ve Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaş da toplantıda ele alınması beklenen başlıklar arasında.

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Kabine Toplantısı

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