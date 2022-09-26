Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! Sosyal konut projesine başvuranların sayısı 5 milyona dayandı! İşte merakla beklenen o tarih...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.30'da başlayan ve 2 saat 30 dakika süren toplantı sona erdi.

İŞTE MASADAKİ KONULAR

Ekonomiye ağırlık verilen toplantının gündem maddeleri arasında EYT, TOKİ'nin sosyal konut projesi, Yunanistan ve İsrail ile ilişkiler, Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi birçok önemli başlık yer aldı.

Toplantının ardından, alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

'SOSYAL KONUT KAMPANYASINA BAŞVURU SAYISI 5 MİLYONA DAYANDI'

Eser ve hizmet üretmeye devam ediyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut kampanyasında ilk temeli 25 Ekim'de atıyoruz. İki yıl içinde 250 bin sosyal konutu tamamlayacak, ardından bunu 500 bine çıkaracağız. Sosyal konuta başvuru sayısı 5 milyona dayandı. Eser ve hizmette yarışamayanların iftira üzerine kurdukları hezeyanlarıyla kampanyamızı karalamaya çalışmalarını üzüntüyle takip ediyoruz. 20 yıldır eser ve hizmette yarışacağımız bir muhalefetin özlemini çektik. Uzun bir süre daha aynı arayışı sürdüreceğiz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BESLENME YARDIMI GÜNLÜK 60 LİRAYA YÜKSELDİ

Ek yerleştirmelerin devam ettiği ve fiyatlarını değiştirmediğimiz KYK yurtlarımızda kalan öğrencilerimize vermiş olduğumuz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Böylece beslenme yardımını 2.5 katlık bir artışla aylık bin 800 liraya yükseltiyoruz. Yurtlarımızdaki yatak sayısını 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin eğitiminden mahrum kalmamasını sağlıyoruz.

'DIŞ POLİTİKADA DAYATMALARI KABUL ETMİYORUZ'

Dünya ekonomik krizden savaşlara, siyasi çalkantılara kadar pek çok sorunla boğuşurken Türkiye olarak güçlü bir duruş sergiliyoruz. Krizleri önceden görüp, gereken tedbirleri alma konusunda herkesin takdir ettiği bir birikime sahibiz. Son 9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşturmaya mecbur bırakmıştır. Dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Türkiye'nin kazanımlarını daha ileriye taşımak için farklı bölgesel kuruluşlarla ilişkilerimizi geliştiriyoruz.

Ne batı için doğuya sırtımızı dönüyor ne de orta doğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Bir ayağımızı ülkemize sabitlerken diğeriyle de bölgemizden başlayarak tüm dünyayı kuşatıyoruz. Tarihi, beşeri, kültürel, kadim bağlarımız olan Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Kritik dönemde Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan'a yaptığımız ziyaretler istikrar ortamının korunması açısından faydalı sonuçlar doğurmuştur.

'YUNANİSTAN BİZİM DENGİMİZ DEĞİL'

Biz dünyada savaşları, krizleri sonlandırmak için samimi gayret sarf ederken, Yunanistan'ın her tarafı tahrik eden politikalarını ibretle takip ediyoruz. Yunanistan bizim muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmamızı engellemek olduğunu biliyoruz. Ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç kendi halkına ödemek zorunda kalacaktır. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan askeri yığınaklar bizi değil, asıl yunan halkını rahatsız etmelidir. Türkiye olarak biz bu filmi geçmişte izledik. Kendimize yeni bir yol çizdik. Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.



