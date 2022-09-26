Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! Erdoğan Yunanistan'ın son hamlelerini Kabine toplantısındaki konuşmasında eleştirdi. Yunanistan'ın son olarak Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis de sık sık Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gerilimi yükseltirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik net mesaj verdi.
Erdoğan'ın Kabine toplantısında Yunanistan'a yönelik sözlerinden satır başları şöyle:
Yunanistan bizim muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmamızı engellemek olduğunu biliyoruz.
Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.
Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir.