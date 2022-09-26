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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! "Elimizdeki tüm imkanları kullanırız"

26.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Ege Denizi'ndeki skandal hamleleriyle gerilimi tırmandıran Yunanistan'a sert sözlerle yüklendi. "Gerektiğinde elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız" diyen Erdoğan, "İşgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir" dedi.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler! Erdoğan Yunanistan'ın son hamlelerini Kabine toplantısındaki konuşmasında eleştirdi. Yunanistan'ın son olarak Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a zırhlı araç sevk ettiği anların görüntüleri ortaya çıkmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçoktakis de sık sık Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gerilimi yükseltirken Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a yönelik net mesaj verdi.

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"HESABINI ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR"

Erdoğan'ın Kabine toplantısında Yunanistan'a yönelik sözlerinden satır başları şöyle:

  • Yunanistan bizim muhatabımız da dengimiz de değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri üzerimize salanların asıl niyetlerinin ülkemizin dikkatini dağıtarak büyük ve güçlü Türkiye'yi oluşturmamızı engellemek olduğunu biliyoruz.

  • Ülkesini siyasi, askeri ve ekonomik olarak işgale uğratan Yunan yöneticiler bunun hesabını er geç kendi halkına ödemek zorunda kalacaktır.

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"BİZİM SEVİYEMİZE ÇIKARMAYA YETMEZ"

  • Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

  • Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir.

  • Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü yabancı askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir.
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