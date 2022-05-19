Kabul edildi: İspanya'da çalışanlara regl izni

İspanya parlamentosu kadın çalışanlara regl izni hakkı tanıyan yasal düzenlemeyi onaylayarak menstrual dönemdeki sağlık sorunları nedeniyle çalışanlara izin hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yasaya göre, regl izni almak isteyen çalışanlar ayda beş güne kadar izne ayrılmak için iş yerlerine tıbbi rapor sunmak zorundalar.

''FEMİNİZMİ İLERLETİYORUZ''

Yasa kapsamında 16 ve 17 yaşındakilerin kürtaj için ailelerinden izin alma zorunluluğu da kaldırılırken menstrual dönem ürünlerinde KDV'nin de azaltılması planlanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Feminizmi ilerletiyoruz. Kadınlar hayatları hakkında özgürce karar verebilmeli" dedi.

BÜYÜK BİR YASAL İLERLEME

İspanya'daki sendikalar da karara destek çıktı. Ülkenin en büyük sendikalarından biri olan CCOO, bu hakkın büyük bir "yasal ilerleme" olduğunu söyledi. Dünyada çalışanlara yasal olarak regl izni hakkı tanıyan ülkeler arasında Güney Kore ve Endonezya da yer alıyor.

