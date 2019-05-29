Kaburga dolması lezzetiyle iftar sofralarını süslüyor

Zengin yemek kültürüyle öne çıkan Diyarbakır'da her mevsim ilgi gören kaburga dolması, Ramazan'da da iftar sofralarında yerini alıyor. Kentte yıllardır işlettiği restoranda kaburga dolması yapan Çetin Nazlıcan, "Kaburgacı Selim Amca" diye tanınan babasının açtığı işletmeyi 25 yıldır çalıştırdığını söyledi.

Kaburga dolması yapımının zahmetli ancak lezzetinin bir o kadar güzel olduğunu ifade eden Nazlıcan, "Kaburga dolması, Diyarbakır mutfağının olmazsa olmaz yemeklerinden biridir. En büyük özelliği, dağlarda yetişen reyhan otu." diye konuştu.

Diyarbakır'a gelenlerin bu yemeği tatmadan gitmemesi gerektiğini anlatan Nazlıcan, "Bir kuzudan 4 kaburga çıkar. Kol ve kafes kısmı da güzel olur. Kaburga dolması her yerde bulunan bir yemek değil, Diyarbakır'ın güzel yemeklerinden biridir. Yemeği çok beğenenler oluyor, çok güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

Nazlıcan, bu yemeğin her mevsim tüketildiğini, özellikle kış aylarında ve Ramazan'da çok fazla rağbet gördüğünü dile getirdi. Kaburga dolmasının yağsız ve buharda piştiği için sağlıklı olduğunu anlatan Nazlıcan, şöyle devam etti: